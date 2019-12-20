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Синоптики предупреждают о густом тумане сегодня по всей Украине

Синоптики предупреждают о густом тумане сегодня по всей Украине

Киев  •  УНН

 • 10011 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Украине на пятницу, 20 декабря, объявлено штормовое предупреждение из-за густого тумана, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Также предупреждения о тумане объявили в столичном регионе.

"20 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - добавили в Гидрометцентре по Киеву и Киевской области.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.

Напомним, водителей предупредили о тумане.

Украинские Национальные Новости

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