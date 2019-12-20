Синоптики предупреждают о густом тумане сегодня по всей Украине

"20 декабря в Украине, кроме востока, ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Также предупреждения о тумане объявили в столичном регионе.

"20 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - добавили в Гидрометцентре по Киеву и Киевской области.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, водителей предупредили о тумане.