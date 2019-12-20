Синоптики попереджають про густий туман сьогодні по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні на п'ятницю, 20 грудня, оголосили штормове попередження через густий туман, через що буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"20 грудня в Україні, крім сходу, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Також попередження про туман оголосили у столичному регіоні.
"20 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - додали в гідрометцентрі щодо Києва та Київської області.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
знизити швидкість руху;
при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, водіїв попередили про туман.