Водіїв попередили про туман
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Автодороги державного значення на ранок четверга, 19 грудня, у більшості областей України - сухі, у деяких областях - туман. Проїзд основними автошляхами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 19 грудня у північно-східних та південних областях спостерігається туман, в іншій частині країни без опадів. Середня температура повітря коливається від 0° до +8°С. Покриття на автодорогах державного значення більшості областей сухе, на решті мокре", - вказали дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як повідомляється, - без опадів. Температура повітря -1...+8°С. Покриття сухе.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.
Нагадаємо, 19 грудня в Україні до 13 градусів тепла.