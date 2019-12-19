Водителей предупредили о тумане

"По состоянию на 6:00 19 декабря в северо-восточных и южных областях наблюдается туман, в другой части страны без осадков. Средняя температура воздуха колеблется от 0° до +8°С. Покрытие на автодорогах государственного значения большинства областей сухое, на остальной мокрое", - указали дорожники.

На перевальных участках дорог, как сообщается, - без осадков. Температура воздуха -1...+8°С. Покрытие сухое.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, 19 декабря в Украине до 13 градусов тепла.