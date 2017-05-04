Синоптики предупредили о сильных дождях и грады
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В ближайшие дни на западе Украины ожидаются сильные дожди и град. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Так, в западных областях облачно; дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, в Карпатском регионе сильные дожди.
На остальной территории переменная облачность; без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с.
Температура ночью 4-9 °, на крайнем юге страны и местами в западных областях 11-15 °; днем 17-22 °, в южной части до 25 °.
Как сообщал УНН, с 5 по 7 мая в Киеве будут сохраняться теплая погода и чрезвычайный уровень пожарной опасности, а с понедельника ожидается похолодание.