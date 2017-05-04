Синоптики попередили про сильні дощі та гради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Найближчими днями на заході України очікуються сильні дощі та гради. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Так, в західних областях хмарно; дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні сильні дощі.
На решті території мінлива хмарність; без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9°, на крайньому півдні країни та місцями в західних областях 11-15°; вдень 17-22°, у південній частині до 25°.
Як повідомляв УНН, з 5 по 7 травня в Києві зберігатимуться тепла погода та надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а з понеділка очікується похолодання.