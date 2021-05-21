Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. На выходных на части Украины пройдут дожди, больше всего достанется западу страны. В Украине начнет теплеть. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в ближайшую ночь в восточных и Запорожской областях, завтра днем в большинстве западных областей небольшие кратковременные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с, на остальной территории без осадков; температура ночью 6-13°, днем 19-25°.
23 мая в западных, северных и Винницкой областях небольшой кратковременный дождь, 24 мая в большинстве областей страны небольшие и умеренные дожди с грозами, в Черниговской и Сумской значительные дожди; температура ночью 8-15°, днем 18-24°, на юге и востоке страны до 28°.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 7-10°, днем 20-23°.
Добавим
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.