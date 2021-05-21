Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні

Деталі

За прогнозом синоптиків, найближчої ночі у східних та Запорізькій областях, завтра вдень у більшості західних областей невеликі короткочасні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с, на решті території без опадів; температура вночі 6-13°, вдень 19-25°.

23 травня у західних, північних та Вінницькій областях невеликий короткочасний дощ, 24 травня у більшості областей країни невеликі та помірні дощі з грозами, на Чернігівщині та Сумщині значні дощі; температура вночі 8-15°, вдень 18-24°, на півдні та сході країни до 28°.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 7-10°, вдень 20-23°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.