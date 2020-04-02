Синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Украине до конца текущей недели будет преобладать сухая погода, в воскресенье ожидается снижение температуры. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток будет преобладать сухая погода, лишь днем 4 апреля на Прикарпатье местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом", - сообщили синоптики.
Температура завтра ночью от 1 градуса тепла до 5 градусов мороза, днем 11-16 градусов тепла, 4-5 апреля ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 8-15 градусов тепла, в воскресенье в западных и северных областях снижение температуры на 2-4 градуса.
Напомним, 2 апреля в Украине до 13 градусов тепла.