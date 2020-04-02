Синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні до кінця поточного тижня переважатиме суха погода, у неділю очікується зниження температури. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби переважатиме суха погода, лише вдень 4 квітня на Прикарпатті місцями невеликий дощ, у горах з мокрим снігом", - повідомили синоптики.
Температура завтра вночі від 1 градуса тепла до 5 градусів морозу, вдень 11-16 градусів тепла, 4-5 квітня вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень 8-15 градусів тепла, у неділю у західних та північних областях зниження температури на 2-4 градуси.
Нагадаємо, 2 квітня в Україні до 13 градусів тепла.