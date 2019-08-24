Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине в воскресенье, 25 августа, ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха будет достигать днем 35 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременные дожди, грозы", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 17-22°, днем 30-35°.
В Киеве 25 августа также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.
Напомним, в День Независимости в Украине до 33 градусов тепла.