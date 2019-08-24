Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні у неділю, 25 серпня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря сягатиме вдень 35 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями короткочасні дощі, грози", - зазначили синоптики.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°; у південній частині та на Закарпатті вночі 17-22°, вдень 30-35°.
У Києві 25 серпня також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.
Нагадаємо, у День Незалежності в Україні до 33 градусів тепла.