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Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Київ • УНН

 • 22903 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні у неділю, 25 серпня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря сягатиме вдень 35 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями короткочасні дощі, грози", - зазначили синоптики.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°; у південній частині та на Закарпатті вночі 17-22°, вдень 30-35°.

У Києві 25 серпня також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Нагадаємо, у День Незалежності в Україні до 33 градусів тепла.

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