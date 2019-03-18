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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики дали прогноз погоды на неделю

Киев • УНН

 • 23495 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Завтра в Украине в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью в Карпатах, днем в Киевской, Черниговской и Сумской областях умеренный дождь; температура ночью 2-7 ° тепла, днем 6-11 °. На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 12-17 ° тепла. Ветер в Украине юго-западный и западный, 7-12 м/с. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.

Синоптики дали прогноз погоды на неделю

"20-21 марта в Украине переменная облачность. Без существенных осадков, лишь 20 марта ночью в большинстве северных, центральных областей и на Прикарпатье небольшой дождь с мокрым снегом, днем 21 апреля в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь. Ветер западный, северо -западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 5-10 ° тепла 20 марта в восточных и южных областях до 13 °, в Карпатах ночью и днем 0-5 ° мороза " , - сообщили синоптики.

В пресс-службе добавили, что 22 марта на Левобережье страны и в Крыму небольшой дождь (ночью местами с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. 23 марта ночью преимущественно без осадков, днем, кроме восточной части и Приазовья, дожди.

Температура ночью от 5 ° тепла до 1 ° мороза, днем 5-11 ° тепла, 22 марта в западной части 10-15 °.

Как сообщал УНН, лавинная опасность продержится высокогорье Закарпатья до завтра.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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