Синоптики дали прогноз погоды на неделю

"20-21 марта в Украине переменная облачность. Без существенных осадков, лишь 20 марта ночью в большинстве северных, центральных областей и на Прикарпатье небольшой дождь с мокрым снегом, днем 21 апреля в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь. Ветер западный, северо -западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 ° тепла до 2 ° мороза, днем 5-10 ° тепла 20 марта в восточных и южных областях до 13 °, в Карпатах ночью и днем 0-5 ° мороза " , - сообщили синоптики.



В пресс-службе добавили, что 22 марта на Левобережье страны и в Крыму небольшой дождь (ночью местами с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. 23 марта ночью преимущественно без осадков, днем, кроме восточной части и Приазовья, дожди.



Температура ночью от 5 ° тепла до 1 ° мороза, днем 5-11 ° тепла, 22 марта в западной части 10-15 °.



Как сообщал УНН, лавинная опасность продержится высокогорье Закарпатья до завтра.