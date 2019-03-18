Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

"20-21 березня в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 20 березня вночі у більшості північних, центральних областей та на Прикарпатті невеликий дощ з мокрим снігом, вдень 21 березня у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла, 20 березня у східних та південних областях до 13°; в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу", - повідомили синоптики.



У прес-службі додали, що 22 березня на Лівобережжі країни та в Криму невеликий дощ (вночі місцями з мокрим снігом), на решті території переважно без опадів. 23 березня вночі переважно без опадів, вдень, крім східної частини та Приазов'я, дощі.



Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 5-11° тепла, 22 березня в західній частині 10-15°.



Як повідомляв УНН, лавинна небезпека протримається високогір'ї Закарпатя до завтра.