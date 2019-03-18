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Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Завтра в Україні у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі в Карпатах, вдень на Київщині, Чернігівщині та Сумщині помірний дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла. Вітер в Україні південно-західний та західний, 7-12 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі УкрГідрометцентру.

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

"20-21 березня в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 20 березня вночі у більшості північних, центральних областей та на Прикарпатті невеликий дощ з мокрим снігом, вдень 21 березня у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла, 20 березня у східних та південних областях до 13°; в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу", - повідомили синоптики. 

У прес-службі додали, що 22 березня на Лівобережжі країни та в Криму невеликий дощ (вночі місцями з мокрим снігом), на решті території переважно без опадів. 23 березня вночі переважно без опадів, вдень, крім східної частини та Приазов'я, дощі.

Температура вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 5-11° тепла, 22 березня в західній частині 10-15°.

Як повідомляв УНН, лавинна небезпека протримається високогір'ї Закарпатя до завтра

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