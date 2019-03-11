Синоптики дали прогноз погоды на неделю

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Завтра в Украине облачно с прояснениями. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"Завтра в западных, днем и в северных областях небольшой снег с дождем, в южной части, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях умеренный мокрый снег и дождь, днем в Крыму и Приазовье значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо -западный, в южной и восточной частях с переходом на северо-восточный, 7-12 м / с, ночью на севере Левобережья порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, на побережье морей и в Крыму 2-5 ° тепла, днем 2-7 ° тепла, на Закарпатье до 10 ° ", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики подчеркнули, что 13-14 марта облачно с прояснениями. 13 марта без осадков, лишь ночью в восточных областях и Приазовье небольшой мокрый снег, в Крыму с дождем. 14 марта в западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6 ° мороза, днем 4-9 ° тепла; в южной частнини, 14 марта и в западных областях ночью около 0 °, днем 6-11 ° тепла; в Карпатах ночью 4-9 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

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"15 марта преимущественно без осадков, лишь днем в западных и восточных областях небольшой дождь, температура ночью от 3 ° мороза до 3 ° тепла, днем 4-10 ° тепла. 16 марта в центральных и южных областях без существенных осадков, на остальной территории небольшой дождь, ночью в восточных и северных областях с мокрым снегом, температура ночью от 1 ° мороза до 5 ° тепла, днем 7-13 ° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-6 ° мороза, днем от 4 ° мороза до 1 ° тепла ", - добавили в Укргидрометцентре.

Как сообщал УНН, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится высокая снеголавинна опасность.

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