Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

"Завтра у західних, вдень і в північних областях невеликий сніг з дощем, у південній частині, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях помірний мокрий сніг та дощ, вдень у Криму та Приазов'ї значні опади; на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, у південній та східній частинах з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, вночі на півночі Лівобережжя пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на узбережжі морів та в Криму 2-5° тепла; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті до 10°", - повідомили у прес-службі.



Синоптики підкреслили, що 13-14 березня хмарно з проясненнями. 13 березня без опадів, лише вночі у східних областях та Приазов'ї невеликий мокрий сніг, в Криму з дощем. 14 березня в західних областях невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла; у південній частнині, 14 березня і в західних областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.



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"15 березня переважно без опадів, лише вдень у західних та східних областях невеликий дощ; температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 4-10° тепла. 16 березня у центральних та південних областях без істотних опадів, на решті території невеликий дощ, вночі у східних та північних областях з мокрим снігом; температура вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 7-13° тепла. В Карпатах невеликий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла", - додали в Укргідрометцентрі.



Як повідомляв УНН, на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей утримається висока снiголавинна небезпека.