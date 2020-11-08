Синоптики дали прогноз погоды на начало недели
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В последующие трое суток в Украине без осадков, ожидается постепенное снижение температуры воздуха. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в Украине без осадков. Ближайшей ночью, кроме северных областей, 10-11 ноября - кроме южных и восточных, ночью и утром туман. Температура завтра ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, на юге и Закарпатье до 13°; в течение вторника и среды в Украине, начиная с северных областей, понижение температуры ночью до трех градусов тепла - трех мороза, днем до 4-9 градусов тепла (на Закарпатье и Одесской области температура существенно не изменится)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные.