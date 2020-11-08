Синоптики дали прогноз погоди на початок тижня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У наступні три доби в Україні без опадів, очікується поступове зниження температури повітря. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби в Україні без опадів. Найближчої ночі, крім північних областей, 10-11 листопада - крім південних та східних, вночі та вранці туман. Температура завтра вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, на півдні та Закарпатті до 13°; протягом вівторка і середи в Україні, починаючи з північних областей, зниження температури вночі до трьох градусів тепла - трьох морозу, вдень до 4-9 градусів тепла (лише на Закарпатті та Одещині температура істотно не зміниться)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.

Українські Національні Новини

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