Синоптики дали прогноз погоды на следующие трое суток

"Завтра днем на крайнем западе страны, в понедельник и вторник в западных, северных и Винницкой областях кратковременные грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура ночью 12-18°, днем завтра 24-29°, 24-25 августа в западных и северных областях комфортные 21-26°, на юге, востоке и в центральных областях 27-32°.

"Сегодня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-25°, в Днепре в пределах Киева 22°", - резюмировали синоптики.

Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды до конца недели.