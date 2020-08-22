Синоптики дали прогноз погоди на наступні три доби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У найближчі три доби у багатьох областях України прогнозуються короткочасні грозові дощі, місцями шквали. Температура вдень коливатиметься від 21° до 32°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра вдень на крайньому заході країни, у понеділок та вівторок у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні грозові дощі, подекуди шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що температура вночі 12-18°; вдень завтра 24-29°, 24-25 серпня у західних та північних областях комфортні 21-26°, на півдні, сході та в центральних областях 27-32°.
"Сьогодні о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-25°; в Дніпрі в межах Києва 22°", - резюмували синоптики.
Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня.