Синоптики дали прогноз на выходные

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107065 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111094 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113795 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114678 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143135 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115275 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140173 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144969 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130362 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130383 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В восточных, большинстве южных, днем и в западных областях без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы. Об этом  УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

3-4 мая переменная облачность. 3 мая ночью без осадков, днем в Украине, кроме южной части, небольшой, в западных областях умеренный дождь, гроза; 4 мая в восточных, большинстве южных, днем и в западных областях без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, на юге до 12°; днем в западной части 13-18°, в северных областях 16-21°, на остальной территории 19-24°.

В западных областях дожди; температура ночью 3-9° тепла, снижение дневной температуры до 8-14°, 5 мая.

В восточных, Днепропетровской и большинства южных областей преимущественно без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы; температура ночью 5-11°, днем 16-23° 6 мая в северной части 12-18°.

Напомним, в ближайшие трое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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