Синоптики дали прогноз на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В восточных, большинстве южных, днем и в западных областях без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
3-4 мая переменная облачность. 3 мая ночью без осадков, днем в Украине, кроме южной части, небольшой, в западных областях умеренный дождь, гроза; 4 мая в восточных, большинстве южных, днем и в западных областях без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10° тепла, на юге до 12°; днем в западной части 13-18°, в северных областях 16-21°, на остальной территории 19-24°.
В западных областях дожди; температура ночью 3-9° тепла, снижение дневной температуры до 8-14°, 5 мая.
В восточных, Днепропетровской и большинства южных областей преимущественно без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, грозы; температура ночью 5-11°, днем 16-23° 6 мая в северной части 12-18°.
Напомним, в ближайшие трое суток в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами.