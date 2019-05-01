Синоптики дали прогноз на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У східних, більшості південних, вдень і в західних областях без опадів, на решті території короткочасні дощі, грози. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
3-4 травня мінлива хмарність. 3 травня вночі без опадів, вдень в Україні, крім південної частини, невеликий, у західних областях помірний дощ, гроза; 4 травня у східних, більшості південних, вдень і в західних областях без опадів, на решті території короткочасні дощі, грози.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10° тепла, на півдні до 12°; вдень у західній частині 13-18°, у північних областях 16-21°, на решті території 19-24°.
У західних областях дощі; температура вночі 3-9° тепла, зниження денної температури до 8-14°, 5 травня.
У східних, Дніпропетровській та більшості південних областей переважно без опадів, на решті території короткочасні дощі, грози; температура вночі 5-11°, вдень 16-23°, 6 травня у північній частині 12-18°.
Нагадаємо, у найближчі три доби в Україні пройдуть невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами.