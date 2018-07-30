Синоптики дали прогноз на август
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Средняя месячная температура в августе этого года прогнозируется на уровне 20-25 градусов тепла, что несколько выше средних многолетних значений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в горных районах 17-18°, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений", - сообщили синоптики, отметив, что информация основана на данных УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.
При этом месячное количество осадков в августе 2018 года ожидается на уровне 28-75 мм, в Карпатах - до 110 мм. Такие показатели в большинстве западных областей и на юге страны, как сообщили синоптики, находятся в пределах нормы, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.
В целом же, согласно наблюдениям, характерной для августа является средняя месячная температура на уровне 17-20°, в южных и юго-восточных областях - местами 21-23°, в горных районах - 11-16°.
За время наблюдений абсолютный максимум температуры в августе в Украине фиксировали на уровне 34-42°, в горных районах - 26-33°. Абсолютный минимум, когда-либо зафиксированный, составлял 1-7° тепла, на юге - до 11°, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами было даже 0-2° мороза.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что средняя месячная температура в июле этого года предполагается на уровне 20-24 градусов с отметкой "плюс".