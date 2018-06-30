Синоптики дали прогноз на липень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Середня місячна температура у липні цього року передбачається на рівні 20-24 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Як зазначається, прогнозована середньомісячна температура повітря цьогорічного липня у 20-24°, а в гірських районах - у 17-18°, - на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень.
Місячна кількість опадів у липні цього року очікується на рівні 32-75 мм, в Карпатах - 100-140 мм, що на півдні країни та Дніпропетровщині в межах норми, на решті території - менше норми.
Загалом же абсолютний максимум температури повітря у липні, згідно зі спостереженнями, становить 31-39°, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями - 40-41°, в гірських районах - 24-30°. Абсолютний мінімум температури - 2-11º тепла, в Карпатах - 0-1º тепла.
Нагадаємо, наприкінці червня у Карпатах випав сніг.