Синоптики дали прогноз на начало октября: готовьте зонтики

"Завтра ночью в восточной части, днем в Украине, кроме юга и востока, во вторник в большинстве областей временами дожди, в среду без осадков", - сообщили синоптики.

По их информации, завтра в западных и северных областях, послезавтра в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

"Температура ночью 7-14°, днем в понедельник и среду 17-23°, на юге и Закарпатье до 25°; во вторник в Украине на 2-5° холоднее", - добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптики спрогнозировали незначительное потепление в Украине.