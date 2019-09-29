Синоптики дали прогноз на начало октября: готовьте зонтики
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В первый день октября в Украине ожидаются дожди, порывы ветра 15-20 м/с и понижение температуры на 2-5°. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра, передает УНН.
"Завтра ночью в восточной части, днем в Украине, кроме юга и востока, во вторник в большинстве областей временами дожди, в среду без осадков", - сообщили синоптики.
По их информации, завтра в западных и северных областях, послезавтра в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
"Температура ночью 7-14°, днем в понедельник и среду 17-23°, на юге и Закарпатье до 25°; во вторник в Украине на 2-5° холоднее", - добавили в Укргидрометцентре.
Напомним, синоптики спрогнозировали незначительное потепление в Украине.