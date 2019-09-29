Синоптики дали прогноз на початок жовтня: готуйте парасольки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У перший день жовтня в Україні очікуються дощі, пориви вітру 15-20 м/с та зниження температури на 2-5°. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру, передає УНН.
“Завтра вночі у східній частині, вдень в Україні, крім півдня та сходу, у вівторок в більшості областей часом дощі, у середу без опадів”, — повідомили синоптики.
За їх інформацією, завтра у західних та північних областях, післязавтра в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.
“Температура вночі 7-14°; вдень у понеділок та середу 17-23°, на півдні та Закарпатті до 25°; у вівторок в Україні на 2-5° холодніше”, — додали в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували незначне потепління в Україні.