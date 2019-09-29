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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 16746 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Синоптики дали прогноз на початок жовтня: готуйте парасольки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У перший день жовтня в Україні очікуються дощі, пориви вітру 15-20 м/с та зниження температури на 2-5°. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру, передає УНН.

Синоптики дали прогноз на початок жовтня: готуйте парасольки

“Завтра вночі у східній частині, вдень в Україні, крім півдня та сходу, у вівторок в більшості областей часом дощі, у середу без опадів”, — повідомили синоптики.

За їх інформацією, завтра у західних та північних областях, післязавтра в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

“Температура вночі 7-14°; вдень у понеділок та середу 17-23°, на півдні та Закарпатті до 25°; у вівторок в Україні на 2-5° холодніше”, — додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували незначне потепління в Україні.

Українські Національні Новини

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