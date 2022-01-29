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Синоптики дали прогноз на февраль

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 4° мороза, что близко к норме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Цитата:

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 0-4° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 1° тепла, что близко к норме", - сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

Согласно прогнозу, месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы, на остальной территории страны - в пределах нормы.

Дополнение

По прогнозу синоптиков, в Украине последние дни января этого года будут сопровождаться снежной погодой, завтра, 30 января, снег будет сильнее, возможны метели, а в последующие дни осадков будет меньше. При этом с началом февраля температура воздуха несколько повысится - местами до 6 градусов выше нуля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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