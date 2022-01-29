Синоптики дали прогноз на лютий
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Середня місячна температура у лютому цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 0° до 4° морозу, що близько до норми. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
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"Середня місячна температура повітря передбачається 0-4° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 1° тепла, що близько до норми", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
Згідно з прогнозом, місячна кількість опадів очікується 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму 52-75 мм, що у більшості західних та південно-західних областей менше за норму, на решті території країни - в межах норми.
Доповнення
За прогнозом синоптиків, в Україні останні дні січня цього року супроводжуватимуться сніжною погодою, завтра, 30 січня, сніг буде сильніший, можливі хуртовини, а в наступні дні опадів буде менше. При цьому з початком лютого температура повітря дещо підвищиться - місцями до 6 градусів вище нуля.