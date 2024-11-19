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Синоптик предупредила об изменении погоды в Украине: когда ждать снега и ветра

Киев  •  УНН

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В Украине с 20 ноября ожидаются сильные дожди на западе, а с 21 ноября - похолодание по всей стране. Прогнозируется переход дождя в снег и сильный ветер, температура снизится до +6...+9 градусов.

Синоптик Наталка Диденко предупредила об изменении погоды в Украине с 20 ноября, на западе ожидаются дожди, а с 21 ноября по всей стране - похолодание, сильный ветер и переход дождя в снег, пишет УНН.

Детали

«Завтра уже начнется изменение погоды в виде сильных дождей в западной части Украины. [Однако еще в большинстве областей будет тепло, температура воздуха прыгнет 20-го ноября до +9...+15 градусов», - сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Только на Закарпатье, Львовщине и Волыни, по ее словам, будет свежее, +6...+9 градусов.

Осадки в Украине завтра, по прогнозу, маловероятны - кроме западной части.

«21-го ноября атмосферный фронт пойдет дальше, увлекая за собой осадки (дождь с переходом в снег), похолодание и сильный ветер. 22-го ноября похолодание охватит уже всю нашу территорию. 23-го ноября придет очередная порция осадков», - рассказала Диденко.

По ее словам, в Киеве завтра без существенных осадков и тепло, до +11 градусов. 21-23 ноября в столице ожидается похолодание и периодические осадки с сильным ветром.

Ухудшение погоды в Украине: что ждет украинцев в ближайшие дни18 нояб. 2024, 14:12 • 13402 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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