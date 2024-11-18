Ухудшение погоды в Украине: что ждет украинцев в ближайшие дни
Киев • УНН
В Украине 21-23 ноября ожидаются значительные осадки и сильный ветер. ГСЧС предупреждает о гололеде и рекомендует воздержаться от дальних поездок.
Уже через несколько дней погода в Украине значительно ухудшится. 21-23 ноября ожидаются значительные осадки в виде дождя и снега с порывами ветра до 20 м/с. В ГСЧС призвали быть осторожными на дорогах и не планировать в эти даты дальние поездки, передает УНН.
Детали
21-23 ноября в большинстве регионов Украины, 24 ноября в восточных областях ожидается значительный дождь и снег, порывы ветра 15-20 м/с.
В Карпатах сильные снегопады, порывы ветра 25-30 м/с, метели.
В Украине, кроме южной части, образование снежного покрова высотой 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах гололедица; местами будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.
В ГСЧС призвали пешеходов и водителей быть осторожными и по возможности не планировать в эти дни поездки на дальние расстояния.
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