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Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

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Ухудшение погоды в Украине: что ждет украинцев в ближайшие дни

Ухудшение погоды в Украине: что ждет украинцев в ближайшие дни

Киев  •  УНН

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В Украине 21-23 ноября ожидаются значительные осадки и сильный ветер. ГСЧС предупреждает о гололеде и рекомендует воздержаться от дальних поездок.

Уже через несколько дней погода в Украине значительно ухудшится. 21-23 ноября ожидаются значительные осадки в виде дождя и снега с порывами ветра до 20 м/с. В ГСЧС призвали быть осторожными на дорогах и не планировать в эти даты дальние поездки, передает УНН

Детали

21-23 ноября в большинстве регионов Украины, 24 ноября в восточных областях ожидается значительный дождь и снег, порывы ветра 15-20 м/с.

В Карпатах сильные снегопады, порывы ветра 25-30 м/с, метели.

В Украине, кроме южной части, образование снежного покрова высотой 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах гололедица; местами будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

В ГСЧС призвали пешеходов и водителей быть осторожными и по возможности не планировать в эти дни поездки на дальние расстояния.

Дожди с мокрым снегом, но относительно тепло: прогноз погоды на 18 ноября18 нояб. 2024, 05:26 • 17562 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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