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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дожди с мокрым снегом, но относительно тепло: прогноз погоды на 18 ноября

Дожди с мокрым снегом, но относительно тепло: прогноз погоды на 18 ноября

Киев  •  УНН

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18 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и температура до +13 градусов. На западе и севере возможны дожди с мокрым снегом, местами порывы ветра до 20 м/с.

В понедельник, 18 ноября, погода порадует украинцев теплом. Почти на всей территории Украины будет сухо, лишь местами  предполагается кратковременные дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Синоптики предупредили, что в понедельник, 18 ноября, погода будет облачной, но с прояснениями. Ночью осадки не прогнозируются, но днем в большинстве западных, северных областей и в Крыму местами небольшой дождь, местами - даже с мокрым снегом.

Ветер будет юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду. В то же время днем на западе страны местами могут быть порывы 15 - 20 метров в секунду.

Ночью на территории страны морозов почти не будет. Только в Черновицкой и Черкасской областях столбики термометров опустятся до -2 градусов. На остальной территории Украины будет до +3 градусов ночью.

Днем погода еще порадует украинцев относительным теплом. Так, температура будет достигать +9 градусов, а на Юге и в Крыму - до +11...+13.

В Карпатах ночью без осадков, а днем - возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью будет достигать -1...-6 градусов мороза, а днем - около 0.

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В Киеве и области будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем местами по области небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков16 нояб. 2024, 19:42 • 128662 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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