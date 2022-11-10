Синоним слова "опасность": в Мариуполе показали последствия трафика "по беспределу"

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"Последствия трафика "по беспределу" в Мариуполе. Очередная авария между военными оккупантами и военными оккупантами. Остановка движения и разборки. Чудом завершилось без стрельбы", - написал Андоющенко в Telegram.

По его словам, Мариуполь в оккупации синоним слова "опасность".

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Дополнение

Сообщалось, что оккупанты открыли в Мариуполе огромный морг. В городе сверхвысокое количество смертей.

Возле Мариуполя обнаружено более 1500 новых могил, о чем свидетельствуют новые спутниковые снимки.