Синоним слова "опасность": в Мариуполе показали последствия трафика "по беспределу"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал в Telegram последствия трафика "по беспределу" в Мариуполе - аварию между оккупантами, передает УНН.
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"Последствия трафика "по беспределу" в Мариуполе. Очередная авария между военными оккупантами и военными оккупантами. Остановка движения и разборки. Чудом завершилось без стрельбы", - написал Андоющенко в Telegram.
По его словам, Мариуполь в оккупации синоним слова "опасность".
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Дополнение
Сообщалось, что оккупанты открыли в Мариуполе огромный морг. В городе сверхвысокое количество смертей.
Возле Мариуполя обнаружено более 1500 новых могил, о чем свидетельствуют новые спутниковые снимки.