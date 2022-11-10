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Синонім слова "небезпека": у Маріуполі показали наслідки трафіку "по беспредєлу"

Синонім слова "небезпека": у Маріуполі показали наслідки трафіку "по беспредєлу"

Київ • УНН

 • 340572 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав у Telegram наслідки трафіку "по беспредєлу" в Маріуполі - аварію між окупантами, передає УНН.

Цитата

"Наслідки трафіку "по беспредєлу" у Маріуполі. Чергова аварія між військовими окупантами та військовими окупантами.
Зупинка руху та розборки. Дивом завершилось без стрілянини", - написав Андоющенко у Telegram.

За його словами, Маріуполь в окупації синонім слова "небезпека".

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Доповнення

Повідомлялося, що окупанти відкрили у Маріуполі величезний морг. У місті надвисока кількість смертей.

Біля Маріуполя виявлено понад 1500 нових могил, про що свідчать нові супутникові знімки.

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