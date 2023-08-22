Синьковка под контролем Сил обороны: в Харьковской ОВА опровергли оккупацию села
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Поселок Синьковка Харьковской области продолжает быть под контролем Сил обороны Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Харьковской ОВА Елена Шаповал в эфире Радио Свобода. Тем самым она опровергла информацию пропагандистских СМИ о якобы оккупации поселка, сообщает УНН.
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“Синьковка — под контролем ВСУ. В Синьковке проживает 6 человек. Большинство населения все же эвакуировались. Линия фронта проходит очень близко. Наши органы местной власти, все работают на местах. Просим не верить российской пропаганде. Все на местах, все каждый день работают и обеспечивают всем необходимым”, - заявила Шаповал.
По ее словам, местным жителям оказывают гуманитарную помощь.
На вопрос ведущего, действительно ли взорвана переправа через реку Оскол в Куп’янске, о которой писали пророссийские телегам-каналы, она сказала, что не может сейчас разглашать детали, чтобы не навредить ВСУ.
Напомним
Накануне российские Telegram-каналы выкладывали видео с сообщениями, что россияне якобы зашли в Синьковку, а Силы обороны Украины якобы отступили.
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