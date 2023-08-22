Синьківка під контролем Сил оборони: в Харківській ОВА спростували окупацію села

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“Синьківка — під контролем ЗСУ. У Синьківці проживає 6 людей. Більшість населення все ж таки евакуювались. Лінія фронту проходить дуже близько. Наші органи місцевої влади, всі працюють на місцях. Просимо не вірити російській пропаганді. Всі на місцях, всі кожного дня працюють і забезпечують всім необхідним”, - заявила Шаповал.

За її словами, місцевим жителям надають гуманітарну допомогу.

На запитання ведучого, чи дійсно підірвана переправа через річку Оскіл у Куп’янську, про яку писали проросійські телегам-канали, вона сказала, що не може зараз розголошувати деталі, щоб не нашкодити ЗСУ.

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Напередодні російські Telegram-канали викладали відео з повідомленнями, що росіяни нібито зайшли у Синьківку, а Сили оборони України нібито відступили.

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