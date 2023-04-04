"Синий жук": вышел украинский трейлер супергеройского фильма по комиксам DC

Детали

Выпускник колледжа Хайме Рейес возвращается в родной дом, полный надежд на будущее. Однако дом теперь – совсем не то место, каким он его помнит. Пока парень ищет свое предназначение, судьба вмешивается. Хайме неожиданно становится владельцем Скарабея – древней реликвии инопланетных биотехнологий. Скарабей выбирает его своим симбиотическим хозяином и одаривает невероятным доспехом. Теперь Хайме, одетый в доспехи, имеет чрезвычайные и непредсказуемые способности, которые навсегда меняют его жизнь. Хайме становится супергероем Синим Жуком.

Режиссер ленты - Анхель Мануэль Сото.

Актёры: Ксоло Маридуэнья (сериал "Кобра Кай"), Адриана Барраза ("Рэмбо: Последняя кровь", "Тор"), Дамиан Альказар (сериал "Нарко"), Эльпидия Каррийо (франшиза "Хищник"), Бруна Маркезини, Рауль Макс Трухийо, Сьюзан Серендон и другие.

В украинский прокат фильм выйдет 17 августа 2023 года.

Добавим

Расширенная вселенная DC — вымышленная вселенная, серия супергеройских фильмов, основанная на комиксах компании DC Comics и разработанная компанией Warner Bros. Вселенная была создана путем соединения в общую сюжетную линию нескольких фильмов с актерами и персонажами.

На данный момент вышло девять фильмов серии — "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Отряд самоубийц", "Чудо-женщина", "Лига Справедливости", "Аквамен", "Шазам!", "Хищные птицы" и "Чудо-женщина: 1984". Warner Bros. планирует снять еще двадцать фильмов серии с соединением сюжета, но с разными героями, которые будут иногда пересекаться между собой.