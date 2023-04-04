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"Синій жук": вийшов український трейлер супергеройського фільму за коміксами DC

"Синій жук": вийшов український трейлер супергеройського фільму за коміксами DC

Київ • УНН

 • 2720371 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кінокомпанія Warner Bros. Pictures оприлюднила перший трейлер супергеройського фільму "Синій жук". Наразі він також доступний українською, передає УНН.

Деталі

Випускник коледжу Хайме Рейєс повертається до рідного дому, сповнений надій на майбутнє. Однак дім тепер – зовсім не те місце, яким він його пам‘ятає. Поки хлопець шукає своє призначення, доля втручається. Хайме несподівано стає власником Скарабея – стародавньої реліквії інопланетних біотехнологій. Скарабей обирає його своїм симбіотичним господарем та обдаровує неймовірним обладунком. Тепер Хайме, одягнений в обладунок, має надзвичайні та непередбачувані здібності, що назавжди змінюють його життя. Хайме стає супергероєм – Синім Жуком.

Режисер стрічки - Анхель Мануель Сото.

Актори: Ксоло Марідуенья (серіал "Кобра Кай"), Адріана Барраза ("Рембо: Остання кров", "Тор"), Даміан Альказар (серіал "Нарко"), Ельпідія Каррійо (франшиза "Хижак"), Бруна Маркезіні, Рауль Макс Трухійо, Сьюзан Серендон та інші.

В український прокат фільм вийде 17 серпня 2023 року.

Додамо

Розширений всесвіт DC — вигаданий всесвіт, серія супергеройських фільмів, заснована на коміксах компанії DC Comics і розроблена компанією Warner Bros. Всесвіт було створено шляхом з'єднання в загальну сюжетну лінію декількох фільмів з акторами і персонажами.

На даний момент вийшло дев'ять фільмів серії — "Людина зі сталі", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Загін самогубців", "Диво-жінка", "Ліга Справедливості", "Аквамен", "Шазам!", "Хижі пташки" і "Диво-жінка: 1984". Warner Bros. планує зняти ще двадцять фільмів серії з з'єднанням сюжету, але з різними героями, які будуть іноді перетинатися між собою.

Українські Національні Новини

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