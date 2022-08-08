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Сингента инвестировала 1,2 млн долл. в возобновление экспорта украинского зерна

Сингента инвестировала 1,2 млн долл. в возобновление экспорта украинского зерна

Киев • УНН

 • 924627 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Компания «‎Сингента» инвестировала 1,2 млн долл. в закупку специализированных контейнеров для перевозки сыпучих грузов с целью экспорта излишков украинского зерна в восточные страны Западной Европы по железнодорожным путям. Об этом сообщил руководитель отдела финансовых решений компании «Сингента» Борис Приходько, пишет УНН.

«‎На некоторое время компании «‎Сингента» придется занять нишу трейдеров и помочь фермерам реализовать часть урожая в счет оплаты за продукты компании. Именно поэтому «Сингента» ищет нестандартные логистические решения и покупателей украинского зерна в восточных странах Западной Европы», — констатирует он.

«Сингента» уже закупила специализированные контейнеры для перевозки сыпучих грузов и планирует задействовать их для транспортировки зерна из элеваторов, к которым подходит узкая железнодорожная колея. Чтобы обеспечить высокую оборачиваемость контейнеров, компания договаривается с партнерами, готовыми принять зерно на складах, расположенных возле границы с Украиной.

Первый маршрут планируется отправить в первой половине августа. Компания собирается отгрузить первый поезд из 60 контейнеров. Далее в планах — увеличение собственного парка специализированных контейнеров и, в частности, аренда вагонов-зерновозов для перевозки зерна по узкой колее к потребителям Западной Европы.

«Мы сосредоточимся на стандартных экспортноориентированных культурах, которые выращиваются в избытке и нуждаются в продаже за пределами Украины», — добавляет Борис Приходько.

Среди прочего это поможет несколько снизить ценовое напряжение, сложившееся на рынке аграрного сырья под влиянием определенного перечня негативных факторов. Это прежде всего отсутствие конкуренции между торговыми компаниями за украинское зерно. К сожалению, торговые компании в связи с войной значительно умерили аппетиты по сравнению с мирным временем и практически отсутствуют на украинском рынке. Во-вторых, это высокая стоимость логистических услуг и непредсказуемость относительно сроков поставки украинского зерна к конечным покупателям из-за больших очередей на границе.

«В сложившейся ситуации мы не можем предложить аграриям наши стандартные финансовые решения, связанные с хеджированием ценовых рисков и заключением форвардных контрактов. Вместо этого сосредотачиваемся на более насущном вопросе — помочь фермерам вывезти излишки зерна, пока трейдеры не возобновили закупки в Украине», — добавляет руководитель отдела финансовых решений компании «Сингента».

По его словам, на сегодняшний день в Украине конкуренции на рынке закупки зерна практически нет, ликвидность спроса очень низкая. Портовые терминалы, по которым экспортировалось около 95% излишков сельхозпродукции, заблокированы.

Относительно ближайших перспектив Борис Приходько советует аграриям ориентироваться на культуры, которые можно было бы продать в страны ЕС.

«Европа хорошо знает украинскую кукурузу, поскольку много закупала ее в прошлом, и украинский рапс. В то же время не стоит отказываться и от пшеницы. Надеюсь, что «зерновой коридор» заработает, и излишки украинской пшеницы и ячменя удастся экспортировать через морские порты, что повысит цену на данные культуры. Поэтому однозначно озимую пшеницу сеять следует», — резюмировал он.

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