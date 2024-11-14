Синегубов о российском десанте в Купянске: «ДРГ ликвидирована, территорию зачищают»
Киев • УНН
Диверсионно-разведывательная группа РФ на бронетехнике попыталась войти в Купянск 13 ноября, но была полностью ликвидирована. Город остается под контролем ВСУ, продолжается зачистка территории.
Вся диверсионно-разведывательная группа российской армии на бронетехнике, которая 13 ноября предприняла попытку зайти в Купянск, ликвидирована.
Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов 14 ноября журналистам, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Сейчас продолжаются мероприятия по зачистке территории и выявлению остатков российских солдат на той территории
По его словам, относительно боевых и штурмовых действий, часть из них продолжается. Это самое сложное направление сейчас.
Дополнение
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщал, что Информация о том, что враг закрепился в Купянске на Харьковщине, не соответствует действительности. Была попытка у россиян, но их уничтожили.
Пресс-служба СтратКом ВСУ сообщала, что Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины.