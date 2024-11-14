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Синегубов о российском десанте в Купянске: «ДРГ ликвидирована, территорию зачищают»

Киев  •  УНН

 • 2328 просмотра

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Диверсионно-разведывательная группа РФ на бронетехнике попыталась войти в Купянск 13 ноября, но была полностью ликвидирована. Город остается под контролем ВСУ, продолжается зачистка территории.

Вся диверсионно-разведывательная группа российской армии на бронетехнике, которая 13 ноября предприняла попытку зайти в Купянск, ликвидирована.

Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов 14 ноября журналистам, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Сейчас продолжаются мероприятия по зачистке территории и выявлению остатков российских солдат на той территории

- отметил Синегубов.

По его словам, относительно боевых и штурмовых действий, часть из них продолжается. Это самое сложное направление сейчас.

Дополнение  

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщал, что Информация о том, что враг закрепился в Купянске на Харьковщине, не соответствует действительности. Была попытка у россиян, но их уничтожили.

Пресс-служба СтратКом ВСУ сообщала, что Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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