Сын Трампа согласился ответить на вопросы законодателей по "российскому делу"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сын американского президента Дональд Трамп-младший согласился по требованию законодателей из спецкомитета по разведке Сената Конгресса США ответить на вопросы, касающиеся расследования вмешательства РФ в выборы 2016 года. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times, передает УНН.
Как констатирует издание, председатель данного комитета Ричард Берр в конце прошлой недели проинформировал других республиканцев о том, что Трампа-младшего вызвали на слушания повесткой. По словам Берра, до этого сын президента США дважды принимал приглашение выступить перед законодателями, однако позже отказывался. Решение направить Трампу-младшему повестку вызвало критику со стороны сторонников президента США.
По сведениям источников газеты, сын американского лидера и законодатели договорились, что встреча будет закрытой и состоится в середине июня. Она будет продолжаться не более четырех часов. Законодатели смогут задать вопросы только по нескольким темам.
Как стало известно ранее, Минюст США ведет три дела по изучению обстоятельств начала расследования Мюллера.