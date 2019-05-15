Син Трампа погодився відповісти на питання законодавців щодо "російської справи"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Син американського президента Дональд Трамп-молодший погодився на вимогу законодавців з спецкомітету з розвідки Сенату Конгресу США відповісти на питання, що стосуються розслідування втручання РФ у вибори 2016 року. Про це повідомила у вівторок газета The New York Times, передає УНН.
Як констатує видання, голова даного комітету Річард Берр в кінці минулого тижня поінформував інших республіканців про те, що Трампа-молодшого викликали на слухання повісткою. За словами Берра, до цього син президента США двічі приймав запрошення виступити перед законодавцями, проте пізніше відмовлявся. Рішення направити Трампу-молодшому повістку викликало критику з боку прихильників президента США.
За інформацією джерел газети, син американського лідера і законодавці домовилися, що зустріч буде закритою і відбудеться в середині червня. Вона триватиме не більше чотирьох годин. Законодавці зможуть задати питання тільки на декілька тем.
Як стало відомо раніше, Мін’юст США веде три справи з вивчення обставин початку розслідування Мюллера.