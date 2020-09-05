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Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил ребенка на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ

Киев • УНН

 • 18887 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Вечером 3 сентября, в Кривом Роге (Днепропетровская область) произошло ДТП. По информации местных СМИ, виновником ДТП стал 18-летний Марк Шевчик, сын генерального директора ЦентрГОКа (группа компаний Метинвест) и кандидата на пост городского головы от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчик, пишет Обозреватель.

Сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил ребенка на пешеходном переходе. Ребенок в реанимации, - СМИ

Марк Шевчик на авто Volkswagen, номерной знак АЕ 5392 ОВ, нарушил правила дорожного движения и проехал на красный запрещающий сигнал светофора, в результате чего сбил 11-летнего мальчика. Он с матерью переходил дорогу по пешеходному переходу.

Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. У него диагностированы множественные травмы: закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга, гематома затылка и пр.

Стала известна личность пострадавшего. Это житель Довгинцевского района Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Горб, 2009 года рождения. ДТП произошло возле супермаркета "Ашан", на пешеходном переходе к больнице.

Как утверждают криворожские блогеры, отец виновника ДТП, Дмитрий Шевчик, который баллотируется на пост городского головы Кривого Рога от партии "Слуга народа", пытается использовать свои связи в городе, чтобы замять происшествие. Однако, информация уже просочилась в СМИ.

Скандал вероятно может отразится как на политических перспективах самого Дмитрия Шевчика, так и рейтинге президентской политической силы в Кривом Роге.

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