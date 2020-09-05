Син кандидата в мери Кривого Рогу збив дитину на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 147495 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 100789 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 95382 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 103603 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 123997 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 136903 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 220730 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215954 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186481 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176069 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.8м/с
69%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 101803 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 48400 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 45396 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 150985 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 43280 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 147496 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 151158 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 276875 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301046 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384059 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 43412 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 28002 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 45523 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 48512 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 125846 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Син кандидата в мери Кривого Рогу збив дитину на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18887 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Увечері 3 вересня, в Кривому Розі (Дніпропетровська область) сталася ДТП. За інформацією місцевих ЗМІ, винуватцем ДТП став 18-річний Марк Шевчик, син генерального директора ЦентрГОКа (група компаній Метінвест) і кандидата на пост міського голови від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика, пише Обозреватель.

Син кандидата в мери Кривого Рогу збив дитину на пішохідному переході. Дитина в реанімації, - ЗМІ

Марк Шевчик на авто Volkswagen (номер АЕ 5392 ОВ) порушив правила дорожнього руху і проїхав на червоний сигнал світлофора, в результаті чого збив 11-річного хлопчика, який з матір'ю переходив дорогу на пішохідному переході.

Дитину госпіталізували в дитячу обласну лікарню. У неї діагностовано множинні травми: закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синуса, забій головного мозку, гематома потилиці і таке інше.

Стала відома особистість потерпілого. Це житель Довгинцівського району Кривого Рогу (Дніпропетровська область) Олександр Горб, 2009 року народження. ДТП сталася біля супермаркету "Ашан", на пішохідному переході до лікарні.

Як стверджують криворізькі блогери, батько винуватця ДТП, Дмитро Шевчик, який балотується на пост міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу", намагається використовувати свої зв'язки в місті, щоб зам'яти подію. Однак, інформація вже просочилася в ЗМІ.

Скандал ймовірно може відбитися як на політичних перспективах самого Дмитра Шевчика, так і рейтингу президентської політичної сили в Кривому Розі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$63.64
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,521.68