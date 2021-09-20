Сын Бекхэма провел дебютную игру на профессиональном уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Сын известной бывшей звезды футбола Дэвида Бекхэма - Ромео Бекхэм дебютировал на профессиональном уровне, информирует УНН со ссылкой на "The Mirror".
Детали
19-летний футболист сыграл в третьем по силе дивизионе США в составе фарм-клуба команды с МЛС “Интер Майами”, который называется “Форт Лодердейл”.
Бекхэм сыграл 79 минут в поединке против “Тормента” (2:2). 19-летний футболист играл на правом фланге, как и его знаменитый отец.
Стоит отметить, что Бекхэм-младший не отличился результативными действиями.
Дополнение
В старте также вышел Харви Невилл, сын бывшего защитника “Манчестер Юнайтед” Фила Невилла. В настоящее время Фил является главным тренером “Интера Майами”.