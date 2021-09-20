Син Бекхема провів дебютну гру на професійному рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Син відомої колишньої зірки футболу Девіда Бекхема – Ромео Бекхем, дебютував на професійному рівні, інформує УНН з посиланням на "The Mirror".
Деталі
19-річний футболіст зіграв в третьому за силою дивізіоні США у складі фарм-клубу команди з МЛС “Інтер Майамі”, який має назву “Форт Лодердейл”.
Бекхем зіграв 79 хвилин у поєдинку проти “Тормента” (2:2). 19-річний футболіст грав на правому фланзі, як і його знаменитий батько.
Варто відзначити, що Бекхем-молодший не відзначився результативними діями.
Доповнення
У старті також вийшов Харві Невілл, син колишнього захисника “Манчестер Юнайтед” Філа Невілла. В даний час Філ є головним тренером “Інтера Майамі”.