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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сын Аль-Файед хотел бы видеть своего отца на скамье подсудимых

Сын Аль-Файед хотел бы видеть своего отца на скамье подсудимых

Киев  •  УНН

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Омар Аль-Файед выразил сожаление, что его отец не предстал перед судом по обвинениям в сексуальном насилии над десятками женщин. Лондонская полиция проводит новое расследование после заявлений новых жертв.

Сын покойного Мохаммеда Аль-Файеда Омар сожалеет, что его отцу при жизни не предъявили обвинений в сексуальном насилии. Об этом пишет издание SPIEGEL, передает УНН.

детали

""Один из сыновей погибшего бизнесмена Мохамеда Аль-Файеда сожалеет, что его отцу при жизни не предъявили обвинений в сексуальном насилии над десятками женщин", - пишет издание.

Младший сын покойного бизнесмена Омар Аль-Файед заявил, что хотел бы, чтобы расследование лондонской полиции прошло, пока он был еще жив.

""Если окажется, что нацистский генерал скрывался в Алгарве в течение последних 50 лет, его, конечно, следует привлечь к ответственности", - заявил Аль-Файед.

Напомним

Полиция Лондона проводит новое расследование сексуальных преступлений Мохаммеда Аль-Файеда, которому способствовали заявления новых жертв.

Павел Башинский

Павел Башинский

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