Сын Аль-Файед хотел бы видеть своего отца на скамье подсудимых
Киев • УНН
Омар Аль-Файед выразил сожаление, что его отец не предстал перед судом по обвинениям в сексуальном насилии над десятками женщин. Лондонская полиция проводит новое расследование после заявлений новых жертв.
Сын покойного Мохаммеда Аль-Файеда Омар сожалеет, что его отцу при жизни не предъявили обвинений в сексуальном насилии. Об этом пишет издание SPIEGEL, передает УНН.
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""Один из сыновей погибшего бизнесмена Мохамеда Аль-Файеда сожалеет, что его отцу при жизни не предъявили обвинений в сексуальном насилии над десятками женщин", - пишет издание.
Младший сын покойного бизнесмена Омар Аль-Файед заявил, что хотел бы, чтобы расследование лондонской полиции прошло, пока он был еще жив.
""Если окажется, что нацистский генерал скрывался в Алгарве в течение последних 50 лет, его, конечно, следует привлечь к ответственности", - заявил Аль-Файед.
Напомним
Полиция Лондона проводит новое расследование сексуальных преступлений Мохаммеда Аль-Файеда, которому способствовали заявления новых жертв.