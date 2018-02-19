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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68321 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84093 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86797 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108980 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Семьи погибших в ДТП в Харькове требуют компенсацию в миллион гривен

Семьи погибших в ДТП в Харькове требуют компенсацию в миллион гривен

Киев  •  УНН

 • 13353 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Родственники жертв ДТП на улице Сумской в ​​Харькове заявили гражданские иски на компенсацию в один миллион гривен за каждого погибшего. Об этом сообщил адвокат семей пострадавших Дмитрий Марцонь перед началом судебного заседания по существу по делу ДТП, передает корреспондент УНН.

“Основное требование — это справедливость, адекватное наказание. Также семьи заявили гражданские иски на 1 млн гривен за каждого погибшего. Все, конечно, от добровольных компенсаций отказались”, - сообщил Д.Марцонь.

Защитник отметил, что оба обвиняемых Елена Зайцева и Геннадий Дронов должны равноценно предоставить компенсацию, то есть разделить сумму поровну.

Также адвокат отметил, что процесс будет сложный и затяжной.

“Мы ожидаем достаточно длительного судебного процесса. Судя по подготовительного заседания, сколько было заявлено жалоб. Но мы надеемся на справедливое решение”, — отметил адвокат.

Отметим на судебное заседание пришел представитель ОБСЕ.

Как сообщал УНН, Киевский районный суд Харькова назначил на 19 февраля первое заседание по существу по делу резонансного смертельного ДТП.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая — 24-летняя Диана Берченко — позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.

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