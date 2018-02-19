Семьи погибших в ДТП в Харькове требуют компенсацию в миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Родственники жертв ДТП на улице Сумской в Харькове заявили гражданские иски на компенсацию в один миллион гривен за каждого погибшего. Об этом сообщил адвокат семей пострадавших Дмитрий Марцонь перед началом судебного заседания по существу по делу ДТП, передает корреспондент УНН.
“Основное требование — это справедливость, адекватное наказание. Также семьи заявили гражданские иски на 1 млн гривен за каждого погибшего. Все, конечно, от добровольных компенсаций отказались”, - сообщил Д.Марцонь.
Защитник отметил, что оба обвиняемых Елена Зайцева и Геннадий Дронов должны равноценно предоставить компенсацию, то есть разделить сумму поровну.
Также адвокат отметил, что процесс будет сложный и затяжной.
“Мы ожидаем достаточно длительного судебного процесса. Судя по подготовительного заседания, сколько было заявлено жалоб. Но мы надеемся на справедливое решение”, — отметил адвокат.
Отметим на судебное заседание пришел представитель ОБСЕ.
Как сообщал УНН, Киевский районный суд Харькова назначил на 19 февраля первое заседание по существу по делу резонансного смертельного ДТП.
Напомним, вечером 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая — 24-летняя Диана Берченко — позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Кроме того, травмы различной тяжести получили пять человек.