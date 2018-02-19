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Сім’ї загиблих у ДТП в Харкові вимагають компенсацію у мільйон гривень

Сім’ї загиблих у ДТП в Харкові вимагають компенсацію у мільйон гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Родичі жертв ДТП на вулиці Сумській у Харкові заявили громадянські позови на компенсацію в один мільйон гривень за кожного загиблого. Про це повідомив адвокат сімей потерпілих Дмитро Марцонь перед початком судового засідання по суті у справі ДТП, передає кореспондент УНН.

“Основна вимога — це справедливість, адекватне покарання. Також сім’ї заявили громадянські позови на 1 мільйон гривень за кожного загиблого. Усі, звісно, від добровільних компенсацій відмовилися”, — повідомив Д.Марцонь.

Захисник зазначив, що обидва обвинувачуваних Олена Зайцева та Геннадій Дронов мають рівноцінно надати компенсацію, тобто розділити суму порівну.

Також адвокат зазначив, що процес буде складний і затяжний.

“Ми очікуємо досить тривалого судового процесу. Судячи з підготовчого засідання, скільки було заявлено скарг. Але ми сподіваємося на справедливе рішення,” — зазначив адвокат.

Зазначимо, на судове засідання прийшов представник ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, Київський районний суд Харкова назначив на 19 лютого перше засідання по суті у справі резонансної смертельної ДТП.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення п'ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років загинули на місці, ще одна постраждала - 24-річна Діана Берченко - пізніше померла в лікарні від травматичного шоку на тлі вкрай важкої черепно-мозкової травми з розвинувся набряком головного мозку. Крім того, травми різної тяжкості отримали п'ять осіб.

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