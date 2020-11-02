Семья посла Украины в Турции самоизолировалась из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Семья посла Украины в Турецкой Республике Андрея Сибига самоизолировалась из-за коронавируса до 12 ноября. Об этом украинский дипломат сообщил в своем Facebook, передает УНН.
“COVID догнал и нашу семью — до 12.11 на самоизоляции. Очень неприятная вещь. Берегите себя и свои семьи, а не пренебрегайте симптомами и основными правилами предотвращения заболеваний. Желаю всем здоровья”, — написал Сибига.
Он не уточнил, кто именно из членов семьи заболел, однако пошутил, что дипломатический иммунитет не защищает от коронавируса.
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано более 395,4 тыс. больных COVID-19. За последние сутки обнаружили 7959 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 7,3 тыс. человек, из них за сутки — 110.