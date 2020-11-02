Сім’я посла України у Туреччині самоізолювалася через COVID-19

“COVID наздогнав і нашу сім’ю — до 12.11 на самоізоляції. Дуже неприємна річ. Бережіть себе і свої сім’ї, не легковажте симптомами та основними правилами запобігання захворюванням. Бажаю всім здоров’я”, — написав Сибіга.

Він не уточнив, хто саме з членів родини захворів, проте пожартував, що дипломатичний імунітет не захищає від коронавірусу.

Нагадаємо, за останніми данними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 395,4 тис. хворих на COVID-19. За останню добу виявили 7 959 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 7,3 тис. людей, з них за добу — 110.